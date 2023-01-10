«Меган рыдала на полу»: Миддлтон довела до истерики Маркл накануне ее свадьбы

В Сеть просочились новые откровения принца Гарри. На этот раз королевич рассказал, как он создал переписку Меган Маркл с Кейт Миддлтон по поводу платья цветочницы для принцессы Шарлотты. Между девушками развязался конфликт.

«Платье оказалось мешковатым. Мэг просила Кейт сходить к портному, но она так этого не сделала. В итоге Меган рыдала на полу», — заявил он.