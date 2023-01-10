«Мать-природа недовольна нами»: сильные ливни угрожают Калифорнии новым стихийным бедствием

В Калифорнии бушуют дожди. 9 января в районе Монтесито, рядом с городом Санта-Барбара, где живет немало американских звезд, объявили эвакуацию местных жителей из-за риска наводнения.

Одной из тех, кого затронула непогода, оказалась популярная в США телеведущая Эллен Дедженерес. Она вышла из дома и сняла на телефон мощный поток воды, бушующий рядом с ее особняком. 64-летняя звезда отметила, что весь этот кошмар происходит ровно спустя пять лет после аналогичного стихийного бедствия в Монтесито, унесшего несколько жизней.