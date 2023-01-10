«Мать-природа недовольна нами»: сильные ливни угрожают Калифорнии новым стихийным бедствием

В Калифорнии бушуют дожди. 9 января в районе Монтесито, рядом с городом Санта-Барбара, где живет немало американских звезд, объявили эвакуацию местных жителей из-за риска наводнения.
Одной из тех, кого затронула непогода, оказалась популярная в США телеведущая Эллен Дедженерес. Она вышла из дома и сняла на телефон мощный поток воды, бушующий рядом с ее особняком. 64-летняя звезда отметила, что весь этот кошмар происходит ровно спустя пять лет после аналогичного стихийного бедствия в Монтесито, унесшего несколько жизней.
«В пятилетнюю годовщину (разрушительного оползня. — Прим. авт.) у нас идут невиданные дожди. Этого ручья рядом с нашим домом никогда не было, — говорит Эллен на видео. — Мы должны быть добрее к матери-природе, потому что мать-природа недовольна нами».
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Особняк телеведущей находится на возвышенности, поэтому ей разрешили не эвакуироваться, а просто укрыться дома. Но она пошла снимать этот репортаж, чтобы убедить поклонников «оставаться в безопасности».