Ухудшается: последние новости о здоровье Никиты Михалкова

Во вторник, 10 января, СМИ сообщили об ухудшении состояния Никиты Михалкова. Режиссер по-прежнему находится в реанимации, в одной из московских больниц. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

«После КТ легких у режиссера обнаружен рост пораженных участков. Кроме того, у Михалкова мерцательная аритмия», — сообщили источники Mash.

Несмотря на это, по словам журналистов, в больнице медики называют Никиту Сергеевича настоящим бойцом. Угроза жизни пока отсутствует.

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