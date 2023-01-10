После «общения» с экс-парнем Бузовой Муцениеце показала синяки и ожоги на своем лице: жуть несусветная

Агата Муцениеце то и дело влипает в неприятные ситуации. Народ еще помнит ее фингалы и кровоподтеки после выяснения отношений с Павлом Прилучным, на тот момент еще мужем.

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Потом артистка засветилась с внушительным «фонарем» по окончании работы над очередным фильмом. Одна из помощниц просто неудачно бросила в ее сторону одежду, попав прямо в глаз.

Очередная порция жути от Агаты Муцениеце подоспела опять, звезда вновь продемонстрировала фолловерами синяки на своем лице, приправленные ожогами. И если о причине первых она не рассказала, ожоги объяснила тем, что слишком интенсивно задувала свечу.