Харламов упадет: Ковальчук потрясла бюстом перед камерой — ой, что показала!

Бывшая возлюбленная Гарика Харламова — Катерина Ковальчук — отдыхает на острове Ява, судя по всему, в полном одиночестве. Красавица проводит дни на райском побережье, хвастаясь в микроблоге видами, которые лицезреет.

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На новых кадрах Ковальчук показала не только природу. В объективе оказалась она сама, причем крупным планом звезда продемонстрировала свое декольте в купальнике. Прыгая от переполняющих эмоций, счастливая звезда сверкнула трепещущими прелестями. Экс-бойфренд актрисы, Гарик Харламов, явно всплакнул где-то, ведь такую красотку упустил.