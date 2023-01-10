Настоящий боец: на 10 января состояние Никиты Михалкова ухудшается

Утром 10 января в Сети появилась информация, что состояние знаменитого режиссера Никиты Михалкова ухудшается. У 77-летнего кинодеятеля якобы возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и коронавирус, а также комплексную терапию, врачи поставили известному пациенту диагноз: идиопатическая пневмония.

По информации Telegram-канала Mash, у режиссера наблюдается мерцательная аритмия, которая вполне могла привести к инфаркту, но медикам удалось этого избежать. Врачи, следящие за состоянием Михалкова, называют его настоящим бойцом. Говорят, что угроза жизни на сегодняшний день отсутствует.

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Напомним, Никита Сергеевич был госпитализирован 5 января в тяжелом состоянии. У него диагностировали двустороннюю легочную пневмонию.