Волочкова засветила передок в фантазийных трусиках: «шторка» раздвинута (фото)

Не удивительно, что артистка с удовольствием демонстрирует свои формы публике в соцсетях, тем более народ с удовольствием рассматривает и комментирует эти снимки.

Волочкова для отдыха на Мальдивах, где сейчас пребывает, выбрала огромный арсенал купальников. И, стоит отметить, что все они довольно смелые! Не каждая женщина решится примерить столь дерзкие и открытые наряды.

В одном из таких, с трусиками-шторками, Анастасия Волочкова запечатлелась на острове. И хотя недоброжелатели тут же кинулись осуждать «виды», многие заметили, что звезда в отличной форме и выглядит намного моложе своих 46 лет.