Скинула трусишки и хлоп попой на песок! Волочкова показала пердимонокль — красота какова

Скинула трусишки и хлоп попой на песок! Волочкова показала пердимонокль – красота какова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы, откуда шокирует публику.

Анастасия Волочкова, как и обещала, отправилась на каникулы в жаркие страны. Балерина выбрала любимые Мальдивы, куда летает каждый год. Звезда может позволить себе самый дорогой отдых, чего желает и всем своим поклонникам.

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Волочкова постоянно повторяет, что хочет людям исключительно добра и поражается, что ее жизнь вечно у народа на устах. Она уверена, что люди крайне завистливы и с трудом переносят чужое счастье.

Очередное фото Анастасии Волочковой не стало исключением, его опять осудили фолловеры. Знаменитость для эффектного кадра хлопнулась голой попой на песок. И этот поступок многие сочли пердимоноклем. Впрочем, верные фолловеры заметили, как балерина хороша собой и стройна.

 Волочкова показала пердимонокль. Фото: соцсети

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