Скинула трусишки и хлоп попой на песок! Волочкова показала пердимонокль — красота какова

Волочкова постоянно повторяет, что хочет людям исключительно добра и поражается, что ее жизнь вечно у народа на устах. Она уверена, что люди крайне завистливы и с трудом переносят чужое счастье.

Очередное фото Анастасии Волочковой не стало исключением, его опять осудили фолловеры. Знаменитость для эффектного кадра хлопнулась голой попой на песок. И этот поступок многие сочли пердимоноклем. Впрочем, верные фолловеры заметили, как балерина хороша собой и стройна.