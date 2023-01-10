Волочкова в крошечном комплекте цвета взбесившейся Барби раскинулась под пальмой: юбочка задралась, тесемки развеваются

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова улетела отдыхать на Мальдивские острова. Звезда уже успела обгореть на солнце, а также посетить соседний резорт. О своих приключениях артистка рассказывает в соцсетях.

На этот раз балерина показала новый купальник. Она решила похвастаться обновкой и позировала под пальмой, правда, не в привычной для всех позе «шпагат», а эффектно раскинувшись в листве и отставив ножку.

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Купальник Волочкова приобрела необычный. Он состоит из трех элементов – лифа, трусиков и некоей накидки на талии, похожей на пояс для чулок или юбочку. Цвет комплекта – это один из самых трендовых оттенков розового, «взбесившаяся Барби», который балерине очень идет.