Водичка прозрачная, все видно: Загитова в бикини нырнула в бассейн – стринги впились в плоть, тесемки одни торчат

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая Алина Загитова улетела на каникулы в Дубай. И пока у всех уже начались рабочие будни, девушка наслаждается жаркими деньками в бассейне. Красавица расщедрилась на кадры в купальнике, от которых у поклонников голова пошла кругом.
Алина Загитова. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Загитова в розовом бикини прислонилась к бортику бассейна. Прозрачная водичка не скрыла красивую фигурку девушки, тесемки поплыли, а натянутые по-модному до талии стринги впились в плоть самой пышной части тела звезды.