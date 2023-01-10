Водичка прозрачная, все видно: Загитова в бикини нырнула в бассейн – стринги впились в плоть, тесемки одни торчат

Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Фигуристка отдыхает в Дубае.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая Алина Загитова улетела на каникулы в Дубай. И пока у всех уже начались рабочие будни, девушка наслаждается жаркими деньками в бассейне. Красавица расщедрилась на кадры в купальнике, от которых у поклонников голова пошла кругом.

Алина Загитова. Фото: соцсети

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Загитова в розовом бикини прислонилась к бортику бассейна. Прозрачная водичка не скрыла красивую фигурку девушки, тесемки поплыли, а натянутые по-модному до талии стринги впились в плоть самой пышной части тела звезды.

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