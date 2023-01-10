Новости шоу-бизнеса: Орбакайте лишилась наследства, Садальский обвинил Кравченко в пьянстве, назван диагноз Михалкова

Назван диагноз Михалкова

Никита Михалков в новогодние праздники угодил в реанимацию. У него оказалась пневмония. Накануне стало известно, что кинорежиссер болен коронавирусом – пришли результаты теста.

Смольянинов сделал в адрес родины шокирующее заявление

Актер Артур Смольянинов, сбежавший из страны осенью прошлого года, заявил, что ему плевать, что станет с Россией. Пусть, говорит, хоть радиационным пеплом обернется. Ием временем, в Москве у него остались двое малолетних детей от Дарьи Мельниковой.

Садальский обвинил Кравченко в пьянстве

Стас Садальский назвал причину, по которой Татьяна Кравченко не приехала на свой спектакль в Петербург. По его словам, она приложилась к алкоголю.

Пугачева подарила внуку квартиру в Америке

Алла Пугачева подарила Никите Преснякову квартиру в Лос-Анджелесе. Такой подарок пришелся как раз на момент побега внука примадонны из России – осенью 2022 года.

Орбакайте лишилась наследства

Кристина Орбакайте лишилась обещанной Борисом Моисеевым квартиры. Недвижимость ей не досталась, а отошла директору артиста Сергею Гороху. Хотя певец называл Орбакайте дочкой и неустанно повторял, что отдает ей жилплощадь в Юрмале.