«Переживала за ее моральное здоровье»: Дарья Мороз рассказала, как отпустила дочь знакомиться с Ксенией Собчак

Актриса Дарья Мороз поделилась тем, как доверила Ксении Собчак свою дочь.
После развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья Мороз не препятствовала общению своей дочери с отцом.
Анна Богомолова нашла общий язык с новой возлюбленной папы. Несмотря на переживания Мороз, непростая характером Собчак полюбила падчерицу.
«Как отпустила? Не вполне просто. Но и не было такого: «Нет, не пущу!» Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала: «Давай так, если ты уверен, что это твоя семья, и не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», – призналась Дарья Мороз.
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«Сначала я была против. Потом села и подумала, что это ее жизнь, ее отец. Я не смогу какие-то углы срезать, они должны сами с этим разобраться. Она должна пройти это вместе с ним. Я их отпустила на отдых на две недели. Все было прекрасно!», – добавила Мороз для шоу YouTube-канала FAMETIME TV.
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