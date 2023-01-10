«Переживала за ее моральное здоровье»: Дарья Мороз рассказала, как отпустила дочь знакомиться с Ксенией Собчак

Актриса Дарья Мороз поделилась тем, как доверила Ксении Собчак свою дочь.

После развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья Мороз не препятствовала общению своей дочери с отцом.

Анна Богомолова нашла общий язык с новой возлюбленной папы. Несмотря на переживания Мороз, непростая характером Собчак полюбила падчерицу.

«Как отпустила? Не вполне просто. Но и не было такого: «Нет, не пущу!» Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала: «Давай так, если ты уверен, что это твоя семья, и не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», – призналась Дарья Мороз.

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