Валя Карнавал забыла про бюстгальтер: пришлось завязывать узелок, чтоб удержать свою тяжелую «гордость» (фото уже здесь!)

Валя Карнавал отправилась на каникулы в Таиланд. Компанию ей составил бойфренд Саша Стоун, который уже дважды делал ей предложение руки и сердца. Пока про свадьбу пара не заикается, но поклонники надеются уже этим летом увидеть Валю в подвенечном платье.

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На отдыхе в Таиланде пара много путешествует, а не сидит на пляже. И свое передвижение они предпочитают совершать на туктуках. В одну из поездок Саша Стоун показал свою пассию. Карнавал проигнорировала нижнее белье, отказавшись от бюстгальтера, и ей пришлось подвязать декольте узелком. Выдающиеся прелести, которыми девушка невероятно гордится, не так просто оказалось удержать.