Теперь все по-другому: Даня Милохин взялся за кувалду, будучи в США

Исполнитель Даня Милохин показал, как проходят его будни в США.
Напомним, Милохин сбежал под конец прошлого года в Америку. Даня неожиданно для коллег и поклонников оставил проект «Ледниковый период» и улетел из России. А после артист написал оскорбительную песню о Первом канале.
Теперь для Милохина закрыт вход на российское телевидение. Поэтому Даня развлекается как может.
Из недавней публикации в соцсетях Милохина стало понятно, что кувалда стала лучшим другом блогера.
Даня похвастался своими мышцами и поделился тренировкой с поклонниками.
Напомним, ранее российских спортсменов в Госдуме назвали умственно неразвитыми.