Теперь все по-другому: Даня Милохин взялся за кувалду, будучи в США

Исполнитель Даня Милохин показал, как проходят его будни в США.

Напомним, Милохин сбежал под конец прошлого года в Америку. Даня неожиданно для коллег и поклонников оставил проект «Ледниковый период» и улетел из России. А после артист написал оскорбительную песню о Первом канале.

Теперь для Милохина закрыт вход на российское телевидение. Поэтому Даня развлекается как может.

Из недавней публикации в соцсетях Милохина стало понятно, что кувалда стала лучшим другом блогера.