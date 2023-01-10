Где-то кусает локти один Гарик: бывшая любовь Харламова актриса Ковальчук подразнила прелестями в черном бикини – игривая!

Актриса из сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук отдыхает на острове Ява. Звезда обожает выбирать труднодоступные курорты и сейчас чуть ли не в одиночестве наслаждается райскими видами Яванского моря.

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Новые кадры с побережья взбудоражили подписчиков в Сети. Ковальчук порезвилась на пляже в черном бикини, щеголяя точеной фигуркой и прелестями, полученными в дар от природы. Где-то явно кусает локти один Гарик Харламов, упустивший такую красотку. Ведь звезды, судя по всему, больше не вместе, несмотря на то, что Катерина сохранила дружбу с мамой комика.