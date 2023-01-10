Пустилась в разгул: расхристанная Волочкова оголила «ложбинку греха», освободив ее от белья

Звезда балета Анастасия Волочкова продолжает отдыхать на Мальдивах и радовать поклонников кадрами с острова. Звезда решила на этот раз добавить остроты в фотоконтент и разделась прямо на берегу.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Правда, Волочкова решила соблюсти хоть какие-то приличия и накинула парео на плечи. Правда, прикрыться им она все-таки соизволила, чтобы снимок прошел цензуру соцсети. Однако, отсутствие нижнего белья сразу бросилось людям в глаза. Расхристанная балерина засветила естественность своих форм без бюстгальтера, предъявив «ложбинку греха», то есть декольте, в кадр.