Екатерина Климова устроила танцы на кухне в фартучке и без макияжа: вся в муке отрывается с подругами (видео)

Обычно Екатерина проводит свободное время с детьми. 9 января она оказалась в гостях у подруги, которая является крестной мамой ее младшей наследницы. Актриса предстала на кухне в фартуке и без макияжа. Волосы она небрежно собрала крабиком. Климова готовила пельмени. Она не удержалась и стала танцевать на кухне. Звезда успела запачкаться в муке.

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