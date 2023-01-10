Екатерина Климова устроила танцы на кухне в фартучке и без макияжа: вся в муке отрывается с подругами (видео)

Екатерина Климова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Примечательно, что она успела также стать мамой четыре раза. Ее старшая дочка Елизавета уже живет самостоятельно, а звезда заботится о сыновьях Матвее и Корнее, а также о дочке Изабелле, которую родила от Гелы Месхи.
Обычно Екатерина проводит свободное время с детьми. 9 января она оказалась в гостях у подруги, которая является крестной мамой ее младшей наследницы. Актриса предстала на кухне в фартуке и без макияжа. Волосы она небрежно собрала крабиком. Климова готовила пельмени. Она не удержалась и стала танцевать на кухне. Звезда успела запачкаться в муке.
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Поклонники восхитились тем, как умеет веселится многодетная мама. Также многие отметили, что она обладает природной красотой. «Вот это хозяюшка», «Какая вы милашка», «Без макияжа еще моложе», «С вами хочется готовить», «Какая вы зажигалочка», «Шикарный вечер», «Пельмешки без спешки», — стали комментировать кадры подписчики.