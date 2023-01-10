Пополневшая Кудрявцева в коротких шортах оголила аппетитные бедра в пустыне: потрясла прелестями

На этот раз Лера уехала без мужа Игоря Макарова и дочки Марии. Она много гуляет, устраивает шопинг, а также купается в бассейне. Телеведущая решила отправиться в пустыню. Она устроила фотосессию в восточном наряде. А вот потом Кудрявцева решила погонять на квадроцикле по дюнам. Она переоделась в короткие шорты, блеснув бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».