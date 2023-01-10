Пополневшая Кудрявцева в коротких шортах оголила аппетитные бедра в пустыне: потрясла прелестями

Лера Кудрявцева в 51 год не перестает работать. Она ведет не только телевизионные шоу, но концерты. Блондинка не перестает следить за фигурой. Она также для съемок облачается в женственные платья и яркие костюмы. В обычной жизни ведущая носит спортивные костюмы. На этот раз она уехала в Оман, где проводит отпуск с друзьями.
На этот раз Лера уехала без мужа Игоря Макарова и дочки Марии. Она много гуляет, устраивает шопинг, а также купается в бассейне. Телеведущая решила отправиться в пустыню. Она устроила фотосессию в восточном наряде. А вот потом Кудрявцева решила погонять на квадроцикле по дюнам. Она переоделась в короткие шорты, блеснув бедрами.
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Позже звезда призналась, что поправилась на три килограмма. Однако это не помешало ей устроить вкусный ужин вечером. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая у вас красивая осанка», «Ножки идеальные», «Всем бы так выглядеть в 51 год», «Хороша со всех сторон», «Вас точно протрясло», Шикарные шортики«, «Вас не портит ни один килограмм», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды