«Начинаю приходить в себя»: Наталья Рудова в купальнике цвета сладкой ваты честно рассказала о своем отдыхе

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети 

Исполнительница главной роли в сериале «Жизнь по вызову» сделала откровенное заявление и показала прелести фигуры.

Артистка Наталья Рудова разместила в личном микроблоге кадры с отдыха в Дубае. Блондинка продемонстрировала сочный бюст в нежно-розовом лифе и раскрыла важные детали своего отпуска.

Актриса облачила своих «близняшек» в купальник с перламутровыми блеском. Рудова похвасталась своей фигурой, загорая на пляже.

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Наталья заявила, что бурный отдых дал о себе знать. Праздники закончились, а Рудова заключила:

«Мне кажется, я только сейчас начинаю приходить в себя».

Наталья Рудова в купальнике. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Валя Карнавал похвасталась мощным бюстом в обновке.

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