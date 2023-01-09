«Начинаю приходить в себя»: Наталья Рудова в купальнике цвета сладкой ваты честно рассказала о своем отдыхе

Артистка Наталья Рудова разместила в личном микроблоге кадры с отдыха в Дубае. Блондинка продемонстрировала сочный бюст в нежно-розовом лифе и раскрыла важные детали своего отпуска.

Актриса облачила своих «близняшек» в купальник с перламутровыми блеском. Рудова похвасталась своей фигурой, загорая на пляже.

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Наталья заявила, что бурный отдых дал о себе знать. Праздники закончились, а Рудова заключила: