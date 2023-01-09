«Место мистическое»: Юлия Барановская в костюме в пижамном стиле предстала с детьми в Мексике

На этот раз Юлия решила устроить наследникам увлекательные каникулы. Она в прошлом году отдыхала с ними на Мальдивах. Теперь телеведущая привезла их в Мексику. Она поделилась кадрами, на которых предстала в зеленом костюме в пижамном стиле. Барановская покрасовалась с сыновьями и дочкой на фоне знаменитого отеля.

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