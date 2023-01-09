«Место мистическое»: Юлия Барановская в костюме в пижамном стиле предстала с детьми в Мексике

Юлия Барановская с детьми

Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды

Телеведущая решила провести отпуск в отеле, о котором поется в легендарной песне Hotel California группы Eagles.

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным она не только сама растит троих детей, но и ведет несколько передач. О личной жизни звезда рассказывает редко. Однако она зачастую рассказывает о путешествия. 

На этот раз Юлия решила устроить наследникам увлекательные каникулы. Она в прошлом году отдыхала с ними на Мальдивах. Теперь телеведущая привезла их в Мексику. Она поделилась кадрами, на которых предстала в зеленом костюме в пижамном стиле. Барановская покрасовалась с сыновьями и дочкой на фоне знаменитого отеля. 

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«Каких-то только мифов нет о легендарной песне Hotel California группы "Eagles". По одной из версий это действительно существующий отель в городе Тодос Сантос, в Мексике. Недавно мы там побывали.  Место мистическое, так и притягивает своими легендами и историями.

Правда, кажется, что версия о том, что этот отель имеет отношение к созданию песни, так и остается легендой… Один из основателей Eagles в одном из интервью рассказал, что отель "Калифорния" – это лишь метафора», – написала звезда.

Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды

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