Севастьянова в уборной блеснула изящными формами: такие изгибы – закачаешься

Если в декабре Каролина щеголяла в мини-бикини и носила миниатюрные платья. На этот раз она выложила фото, которое сделала в уборной. На горнолыжном курорте ей удается не прятать, а подчеркивать свои достоинства. Чемпионка блеснула изгибами фигуры в кожаных лосинах и водолазке. Севастьянова не стала оголять свои прелести.

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