Севастьянова в уборной блеснула изящными формами: такие изгибы – закачаешься

Каролина Севастьянова является одной из самых известных гимнасток в России. Она уже больше 5 лет не участвует в соревнованиях. Примечательно, что спортсменка завершила карьеру и теперь много путешествует. Зрители ее видели в шоу «Звезды в Африке». А вот теперь она предпочитает зимние дни проводить в Куршевеле.
Если в декабре Каролина щеголяла в мини-бикини и носила миниатюрные платья. На этот раз она выложила фото, которое сделала в уборной. На горнолыжном курорте ей удается не прятать, а подчеркивать свои достоинства. Чемпионка блеснула изгибами фигуры в кожаных лосинах и водолазке. Севастьянова не стала оголять свои прелести.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Ей удалось взбудоражить поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, ну что за фигура», «Я в восторге от вашего стана», «О-ля-ля, как хорошо», «Каролина, ну нельзя быть красиво такой», «Просто идеальная фигура», «Очень эффектно», «Лосины сидят безупречно», «Формы ваши с ума сводят», — стали писать подписчики.