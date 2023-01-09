«Не предназначена для семейной жизни»: ведьма предрекла Ольге Бузовой печальное будущее

Поклонники исполнительницы Ольги Бузовой переживают за нее. Артистка никак не может благополучно устроить свою личную жизнь.

Недавно ведьма Алена Полынь предсказала, что в ближайшем будущем Ольге Бузовой не удастся выйти замуж.