«Не предназначена для семейной жизни»: ведьма предрекла Ольге Бузовой печальное будущее

Поклонники исполнительницы Ольги Бузовой переживают за нее. Артистка никак не может благополучно устроить свою личную жизнь.
Недавно ведьма Алена Полынь предсказала, что в ближайшем будущем Ольге Бузовой не удастся выйти замуж.
«У нее нет родовых проклятий, которые хоть как-то могли бы повлиять на возможность Бузовой создать семью. Просто у каждого человека есть собственная карма, наработанная в предыдущем воплощении. И у телезвезды в ситуации с личной жизнью стоит знак «минус». Она не наработала семейных отношений в прошлом. Как следствие, ей не суждено стать семейным человеком», — заявила ясновидящая в беседе с vm.ru.
«Совместная жизнь с избранником, даже если она с ним расписывается, тоже не перерастает в полноценные семейные отношения. Любая связь все равно подлежит разрухе. Это означает, что звезда не предназначена для семейной жизни и вряд ли она на себя в ближайшие годы примерит роль невесты», — добавила ведьма.
Напомним, ранее другая певица Наташа Королева призналась, что астролог предсказала ее развод с Игорем Николаевым.