Загитова тряпицей едва прикрыла свой упругий тыл на отдыхе в Дубае: свою «сдобу» не скрыла

Обычно Алина редко публикует личные фото. Но на этот раз спортсменка решила покрасоваться у бассейна. Она покрасовалась в топике и бикини, прикрыв свои прелести тонким парео. Однако тряпица едва прикрыла ее бедра и округлые формы. Загитова кокетливо отвела взгляд в сторону. Она блеснула точеной фигурой.

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