Загитова тряпицей едва прикрыла свой упругий тыл на отдыхе в Дубае: свою «сдобу» не скрыла

Алина Загитова уже много лет занимается спортом. Она стала одной из самых успешных юных фигуристок, которая завоевала титулы в мировом фигурном катании. Однако теперь чемпионка ведет шоу «Ледниковый период». Все чаще Алина участвует в фотосессиях и путешествует. Этой зимой она отправилась в Дубай.
Обычно Алина редко публикует личные фото. Но на этот раз спортсменка решила покрасоваться у бассейна. Она покрасовалась в топике и бикини, прикрыв свои прелести тонким парео. Однако тряпица едва прикрыла ее бедра и округлые формы. Загитова кокетливо отвела взгляд в сторону. Она блеснула точеной фигурой.
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Алина Загитова. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились тому, какие фото опубликовала олимпийская чемпионка. Многие осыпали 20-летнюю фигуристку комплиментами. «Как хороша», «Просто персик», «Ой, такая куколка», «Очень стройная и изящная», «Милашка такая», Парео тут только пикантности придало«, «Красоту не скрыть», — стали писать подписчики.