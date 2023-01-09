Севастьянова в одном халатике вышла на заснеженную улицу: заставила мужчин стонать, прикрыв наготу

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она смогла стать выдающейся художественной гимнасткой. В ее копилке десятки наград, включая олимпийское золото. Однако теперь она редко устраивает тренировки. Спортсменка постоянно путешествует. Зимой она обычно щеголяет в платьях и красуется в бикини в Монако.
Примечательно, что Севастьянова теперь решила покататься на лыжах. Она приехала в Куршевель. Гимнастка решила повеселиться с подругами. После расставания с бойфрендом она стала более раскрепощенной.
На этот раз чемпионка вышла на заснеженную улицу в одном халате. Она прикрыла свои прелести и стала кидаться снегом.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Многие мужчины стали эмоционально комментировать кадр. «Ого, какая вы закаленная», «Фигурку красивую спрятала», «Сколько радости в этом кадре», «Даже без трусиков», «И все затаили дыхание», «Гульчитай, распахни халатик», — стали писать пользователи Сети.