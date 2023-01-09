«Смотри, украдут там в гарем»: Кудрявцева в белоснежном платье предстала в пустыне, обеспокоив Лазарева

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру. Большую часть жизни она работает на телевидении. Блондинка ведет шоу «Секрет на миллион», а также другие проекты. При этом она успевает следить за фигурой и растить дочку Марию. Однако все чаще звезда проводит время без мужа Игоря Макарова, с которым вместе 10 лет.
Недавно Лера устроила себе отпуск. Она уехала в Оман с друзьями. Телеведущая решила отдохнуть без мужа и дочки. Она устраивает шопинг и купается в купальнике. Примечательно, что 9 января блондинка оказалась в пустыне. Кудрявцева сменила спортивный костюм на белоснежное восточное платье в пол. Даже голову она покрыла платком.
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«Время летит как песок сквозь пальцы… Я впервые в пустыне. Это невероятное зрелище, особенно на закате. Мысли бегут с невероятной скоростью, кто мы, зачем, почему», – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Кудрявцева обеспокоила своего бывшего возлюбленного Сергея Лазарева. «Ох, Лерка! Как невеста! Смотри, украдут там в гарем», — заявил он. Друзья также осыпали ее комплиментами.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды