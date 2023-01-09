«Смотри, украдут там в гарем»: Кудрявцева в белоснежном платье предстала в пустыне, обеспокоив Лазарева

Недавно Лера устроила себе отпуск. Она уехала в Оман с друзьями. Телеведущая решила отдохнуть без мужа и дочки. Она устраивает шопинг и купается в купальнике. Примечательно, что 9 января блондинка оказалась в пустыне. Кудрявцева сменила спортивный костюм на белоснежное восточное платье в пол. Даже голову она покрыла платком.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».