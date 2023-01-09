Самбурская в прозрачном платье засветила сокровенное на публике: чулочки на подвязках свели с ума мужчин

Недавно Настасья отдохнула в Дубае. Она красовалась в купальнике на пляже. А вот дома актриса снова вернулась к тренировкам, так как поправилась. Однако 9 января артистка решила покрасоваться в прозрачном платье молочного цвета. Она засветила черные трусики и чулки на подвязках. Самбурская без стеснения продефилировала перед оператором.

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