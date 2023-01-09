Самбурская в прозрачном платье засветила сокровенное на публике: чулочки на подвязках свели с ума мужчин

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она многим запомнилась благодаря роли в сериале «Универ». А другие актрису знают благодаря ее вокальному таланту. Уже несколько лет она выступает на сцене. В 35 лет артистка продолжает сниматься в кино и следит за фигурой. Она порой поражает поклонников, демонстрируя стальной пресс.
Недавно Настасья отдохнула в Дубае. Она красовалась в купальнике на пляже. А вот дома актриса снова вернулась к тренировкам, так как поправилась. Однако 9 января артистка решила покрасоваться в прозрачном платье молочного цвета. Она засветила черные трусики и чулки на подвязках. Самбурская без стеснения продефилировала перед оператором.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами. «Вау, какая богиня», «Вы невероятно хороши», «До чего смелый образ», «И чулочки, и белье — шикарно», «Одним взглядом соблазнила», «Любуюсь вашими ножками», «И все сошли с ума от вида этих прелестей», — стали писать подписчики.