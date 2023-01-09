Черная краска для бровей и бороды омолодила: Киркоров преобразился после праздников и стал копией Тимати

На новом видео, которое выложили друзья звезды, Киркоров дефилировал в черном костюме и головном уборе. Он подчеркнул постройневшие ноги. Артист показал густую бороду и брови. Поклонники заподозрили, что певец покрасил бороду и брови, так как они стали заметно гуще. А некоторые решили, что Филипп Бедросович прибегнул и к более радикальным методам омоложения.

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