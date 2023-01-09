Черная краска для бровей и бороды омолодила: Киркоров преобразился после праздников и стал копией Тимати

Филипп Киркоров в свои 55 лет не перестает следить за внешностью. Она старается держать себя в форме. Певец также не скрывает, что пользуется услугами пластического хирурга. Обычно он постоянно хвастается люксовыми обновками. Однако 9 января в Сети появились свежие кадры с артистом. Поклонники поразились тому, как он помолодел за праздники.
На новом видео, которое выложили друзья звезды, Киркоров дефилировал в черном костюме и головном уборе. Он подчеркнул постройневшие ноги. Артист показал густую бороду и брови. Поклонники заподозрили, что певец покрасил бороду и брови, так как они стали заметно гуще. А некоторые решили, что Филипп Бедросович прибегнул и к более радикальным методам омоложения.
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Некоторые пользователи Сети признались, что шокированы. «Наконец Киркоров выглядит нормально», «Это новые фильтры?», «Покрасил бороду — хорошо. А вот брови зачем?», Филипп стал копией Михайлова«, «У Филиппа попался классный парикмахер, молоденький тут», «Совсем другой стал за 10 дней. Копия Тимати», — стали писать подписчики.
Филипп Киркоров до и после праздников. Фото: соцсети