Стала копией Анджелины Джоли: Нюша в латексном платье блеснула аппетитным формами прямо на улице

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица вышла на променад в Дубае в умопомрачительном образе. Она ошарашила поклонников.

Нюша большую часть жизни выступает на сцене. Она успела выпустить множество хитов. Певица не скрывает, что любит проводить время с семьей. В последние два года она уже редко выпускает новые треки. Артистка родила двоих детей и переехала в Дубай. В последнее время она активно пытается вернуться в форму. 

На этот раз Нюша решила выложить новое видео. Во время прогулки по Дубаю она щегольнула в тугом латексном платье-бюстье. Певица подчеркнула свои пышные формы и обнажила роскошное декольте. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. Артистка без стеснения виляла бедрами. 

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«Строптивая женщина идет», — заявила Нюша.

Поклонники поразились тому, как выглядит певица. Многие решили, что она скопировала образ Анджелины Джоли из фильма «Мистер и миссис Смит». 

«Нереальная богиня», «Крутая мамочка», «Прям Джоли», «Вот это мамочка», «Собрала грудь в кучку», «Платье не скрипит при ходьбе?», «Я слышу треск», — стали писать подписчики.

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