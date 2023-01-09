Стала копией Анджелины Джоли: Нюша в латексном платье блеснула аппетитным формами прямо на улице

На этот раз Нюша решила выложить новое видео. Во время прогулки по Дубаю она щегольнула в тугом латексном платье-бюстье. Певица подчеркнула свои пышные формы и обнажила роскошное декольте. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. Артистка без стеснения виляла бедрами.

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