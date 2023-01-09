Найди отличия: как Виктория Боня выглядит с макияжем и без в настоящей жизни — точно удивишься

А вот на днях Боня приехала в пустыню Атакама и увидела Розовое озеро. Потом она начала восхождение на гору Охос. В соцсети светская львица поделилась кадром, который поразил ее поклонников.

Вдали от цивилизации она не могла ни помыть волосы, ни сделать макияж. Виктория продемонстрировала желтоватый цвет кожи лица, пятна пигментации, раздувшийся нос и круги под глазами.

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