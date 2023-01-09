Найди отличия: как Виктория Боня выглядит с макияжем и без в настоящей жизни — точно удивишься

Виктория Боня уже давно покинула скандальное телешоу «Дом-2». Она уже больше 10 лет живет в Монако. Светская львица не пропускает красные дорожки и зачастую посещает премии. Она не перестает хвастаться своей роскошной жизнью. Ведущая шоу «Злые языки» регулярно оказывается в салонах красоты.
А вот на днях Боня приехала в пустыню Атакама и увидела Розовое озеро. Потом она начала восхождение на гору Охос. В соцсети светская львица поделилась кадром, который поразил ее поклонников.
Вдали от цивилизации она не могла ни помыть волосы, ни сделать макияж. Виктория продемонстрировала желтоватый цвет кожи лица, пятна пигментации, раздувшийся нос и круги под глазами.
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Виктория Боня с макияжем и без. Фото: соцсети / Global Look Press
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие отметили, что никогда даже подумать не могли, что Боня может выглядеть далеко не как голливудская дива. «Ой, я не узнала», «А где весь лоск? Нет макияжа — и сразу лицо 40-летней», «Ого, как вы выглядите! У меня мама в 50 лет посвежее», «Неожиданно очень», «И все поняли, что вы простой человек», — стали писать в Сети.