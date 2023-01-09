Бузова в бикини вынырнула из бочки, обнажив свои «сдобные булочки»: недра поглотили трусики

Выходные Ольга решила посвятить отдыху. Вместе с подругой она отправилась в баню. Телеведущая предпочла поплескаться в бочке с водой. Блондинку попарил банщик, а потом она вынырнула из воды, оголив свои ягодицы. Бикини прилипли к ее телу. Бузова без стеснения показала, как трусики впились в ее мягкое место.

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