Бузова в бикини вынырнула из бочки, обнажив свои «сдобные булочки»: недра поглотили трусики

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она много лет работает на телевидении и успела стать популярной персоной в России. В свои 36 лет артистка не перестает зарабатывать большие деньги. Она дает концерты и снимается для передач, порой выбирая дерзкие наряды. Звезда не стесняется оголять прелести своей фигуры.
Выходные Ольга решила посвятить отдыху. Вместе с подругой она отправилась в баню. Телеведущая предпочла поплескаться в бочке с водой. Блондинку попарил банщик, а потом она вынырнула из воды, оголив свои ягодицы. Бикини прилипли к ее телу. Бузова без стеснения показала, как трусики впились в ее мягкое место.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ольга похорошела. Сама она сетовала, что так и не похудела к Новому году. «Ой, что за конфетка», «А теперь уже не удивишь! Это место мы видели», «Сочный тыл», «Прям хороша», «Сдобные булки», «Распаренная и шальная», — стали писать пользователи Сети.