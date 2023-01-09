51-летняя Кудрявцева без стеснения показала, как выглядит в мини-бикини: осиная талия и никакого фотошопа

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она продолжает вести передачи и концерты. Блондинка в 51 год экспериментирует с образами, растит дочку Марию и посещает светские рауты. Она следит за фигурой, но заверяет, что ее не обходят стороной возрастные изменения во внешности.
Примечательно, что Лера недавно улетела в Оман. Она проводит время с друзьями. Блондинка посещает местные рынки, гуляет по пустыне. А на этот раз она поплескалась в бассейне. Телеведущая покрасовалась без макияжа в мини-бикини голубого цвета. Кудрявцева занырнула в воду. Она блеснула осиной талией без фотошопа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы роскошная», «Для вас нет возраста», «После праздников и такая стройная», «Просто слов нет», «Вы вдохновляете», «Смотритесь бесподобно», «Вот это русалочка», «Фигура вызывает зависть», — стали писать в Сети.