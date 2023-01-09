51-летняя Кудрявцева без стеснения показала, как выглядит в мини-бикини: осиная талия и никакого фотошопа

Примечательно, что Лера недавно улетела в Оман. Она проводит время с друзьями. Блондинка посещает местные рынки, гуляет по пустыне. А на этот раз она поплескалась в бассейне. Телеведущая покрасовалась без макияжа в мини-бикини голубого цвета. Кудрявцева занырнула в воду. Она блеснула осиной талией без фотошопа.

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