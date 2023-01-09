«Было сложно и ты предупреждал»: Костенко снова облачилась в свадебное платье в годовщину с Тарасовым

Анастасия Костенко в свое время оказалась под натиском хейтеров, когда стала встречаться с Дмитрием Тарасовым. Тогда футболист только развелся с Ольгой Бузовой. А спустя годы телеведущая призналась, что причиной расставания стала измена спортсмена. Однако Дмитрию с новой женой удалось создать крепкий союз.
9 января Костенко отметила годовщину отношений с возлюбленным. Они решили примерить свадебные наряды. «Вторая вице-мисс Россия 2014» решила облачиться в белое силуэтное платье, а Тарасов предстал в черном костюме. Они выложили трогательные кадры в соцсети.
«Mr&Mrs Тарасовы. 5 лет назад я рискнула и поверила тебе, и ты все сделал так, как обещал. А спустя 20 дней мы еще и повенчались.
Было сложно и ты предупреждал, что так будет( слухи, сплетни, зависть), но «є҆́же ѹ҆̀бо бг҃ъ сочета̀, человѣ́къ да не разлѹча́етъ»(Евангелие от Марка 10:9).
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Долгое время я и ты шли навстречу друг другу, чтобы в итоге счастливо идти вместе. Учились слышать друг друга и получили ценный подарок — мелодию настоящей любви.
Мы не просто муж и жена, друзья, партнеры, любовники, родители, мы — два человека, которым очень хорошо вместе не только кайфовать, но и устраивать иногда разбор полетов.
С тобой не бывает скучно и да, как здорово, что все моменты мы проходим вместе не предавая друг друга», — написала Анастасия.
Поклонники решили, что она решила утереть нос Бузовой. Телеведущая после развода с футболистом так и не вышла замуж снова.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети звезды