«Было сложно и ты предупреждал»: Костенко снова облачилась в свадебное платье в годовщину с Тарасовым

9 января Костенко отметила годовщину отношений с возлюбленным. Они решили примерить свадебные наряды. «Вторая вице-мисс Россия 2014» решила облачиться в белое силуэтное платье, а Тарасов предстал в черном костюме. Они выложили трогательные кадры в соцсети.

«Mr&Mrs Тарасовы. 5 лет назад я рискнула и поверила тебе, и ты все сделал так, как обещал. А спустя 20 дней мы еще и повенчались.

Было сложно и ты предупреждал, что так будет( слухи, сплетни, зависть), но «є҆́же ѹ҆̀бо бг҃ъ сочета̀, человѣ́къ да не разлѹча́етъ»(Евангелие от Марка 10:9).