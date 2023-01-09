Семейный врач и личный повар: Пашу рассказал подробности жизни в новом доме за 500 миллионов рублей

Пашу, которого также многие знают как Павла Курьянова, продолжает пожинать плоды своего труда. Он является генеральным продюсером лейбла Black Star.
Да и в личной жизни у Пашу настоящая идиллия. Он впервые поделился подробностями семейной жизни после переезда в новый дом за 500 миллионов рублей.
По словам Пашу, одна из его главных мечт исполнилась — построить большой дом для всей семьи.
«Мечта уже сбылась — построить дом, где могла бы жить вся наша семья: мои родители и Анны», — поделился Павел.
Оказалось, что строительство дома у Курьяновых заняло целых 4 года, но за это время обычный дом превратился в многофункциональный комплекс.
«В нем есть спортзал, бассейн, мой кабинет, игровая для дочки, большое озеро во дворе, огромные окна», — добавил муж Ханны.
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За здоровьем Павла, Ханны и дочки Адрианы следит личный врач, а за здоровье желудка отвечает семейный повар.
«Он всегда напоминает каждому, какие анализы нужно сдать в ближайшее время и что принимать», — объяснил Курьянов.
Также,Павел рассказал про их семейный график: «с женой у нас уговор: она занимается ребенком в будни, а я — по выходным, когда Аня на гастролях».
Напомним, что недавно семья Курьяновых переехала в новый дом за 500 миллионов рублей, а Ханна беременна вторым ребенком.
По материалам «Ведомости»