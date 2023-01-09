Семейный врач и личный повар: Пашу рассказал подробности жизни в новом доме за 500 миллионов рублей

Пашу и Ханна с дочкой

Пашу и Ханна с дочкой. Фото: соцсети звезды

Генеральный продюсер лейбла Black Star впервые поделился подробностями семейной жизни. Он исполнил свою мечту.

Пашу, которого также многие знают как Павла Курьянова, продолжает пожинать плоды своего труда. Он является генеральным продюсером лейбла Black Star. 

Да и в личной жизни у Пашу настоящая идиллия. Он впервые поделился подробностями семейной жизни после переезда в новый дом за 500 миллионов рублей.

По словам Пашу, одна из его главных мечт исполнилась — построить большой дом для всей семьи.

«Мечта уже сбылась — построить дом, где могла бы жить вся наша семья: мои родители и Анны», — поделился Павел.

Оказалось, что строительство дома у Курьяновых заняло целых 4 года, но за это время обычный дом превратился в многофункциональный комплекс.

«В нем есть спортзал, бассейн, мой кабинет, игровая для дочки, большое озеро во дворе, огромные окна», — добавил муж Ханны.

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За здоровьем Павла, Ханны и дочки Адрианы следит личный врач, а за здоровье желудка отвечает семейный повар.

«Он всегда напоминает каждому, какие анализы нужно сдать в ближайшее время и что принимать», — объяснил Курьянов.

Также,Павел рассказал про их семейный график: «с женой у нас уговор: она занимается ребенком в будни, а я — по выходным, когда Аня на гастролях».

Напомним, что недавно семья Курьяновых переехала в новый дом за 500 миллионов рублей, а Ханна беременна вторым ребенком.

По материалам «Ведомости»

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