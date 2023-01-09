Семейный врач и личный повар: Пашу рассказал подробности жизни в новом доме за 500 миллионов рублей

Да и в личной жизни у Пашу настоящая идиллия. Он впервые поделился подробностями семейной жизни после переезда в новый дом за 500 миллионов рублей.

По словам Пашу, одна из его главных мечт исполнилась — построить большой дом для всей семьи.

«Мечта уже сбылась — построить дом, где могла бы жить вся наша семья: мои родители и Анны», — поделился Павел.

Оказалось, что строительство дома у Курьяновых заняло целых 4 года, но за это время обычный дом превратился в многофункциональный комплекс.

«В нем есть спортзал, бассейн, мой кабинет, игровая для дочки, большое озеро во дворе, огромные окна», — добавил муж Ханны.

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