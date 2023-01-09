«Ни стыда, ни совести»: Волочкова разделась догола на мальдивском пляже, ошарашив фанатов (фото)

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина решила не медлить и снялась обнаженной.

Анастасия Волочкова является одной из самых известных персон в России. Раньше она была солисткой Большого театра. При этом артистка все чаще попадает в центр внимания то из-за личной жизни, то красуясь без одежды дома или в бане. Танцовщица этой зимой прилетела на Мальдивы. Она дразнит фанатов, позируя в бикини. 

Примечательно, что Волочкова в свои 46 лет не перестает демонстрировать свои прелести. Она предпочитает следить за фигурой. Блондинка красовалась в мини-бикини. А на этот раз она решила утереть нос всем хейтерам. Анастасия разделась прямо на пляже. Она села на песок, прикрыв сокровенное лишь ногами. 

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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

Волочкова ошарашила поклонников. Многие поразились тому, как она без стеснения раздевается в общественных местах.

«Ни стыда, ни совести», «Давайте скинемся ей на купальник», «Просто нравится раздеваться? Считает что это весело?», «Этого все ждали», «О Боже! Я просто восхищаюсь!», «Когда все вещи в стирке», — стали писать подписчики.

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