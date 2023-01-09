«Ни стыда, ни совести»: Волочкова разделась догола на мальдивском пляже, ошарашив фанатов (фото)

Примечательно, что Волочкова в свои 46 лет не перестает демонстрировать свои прелести. Она предпочитает следить за фигурой. Блондинка красовалась в мини-бикини. А на этот раз она решила утереть нос всем хейтерам. Анастасия разделась прямо на пляже. Она села на песок, прикрыв сокровенное лишь ногами.

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