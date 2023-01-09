«Шорты трещат»: Кристина Асмус игриво сверкнула сокровенным, встав на сэндборд в пустыне

Этот Новый год Асмус встретила с дочкой в Дубае. Она не перестает дразнить поклонников пикантными кадрами. Актриса на днях покрасовалась в мокром купальнике. А вот 9 января она выложила кадр, на котором запечатлена в пустыне. Кристина в коротких шортиках и лифе встала на сноудборд. Она засветила свои прелести во всей красе.

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