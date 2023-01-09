«Шорты трещат»: Кристина Асмус игриво сверкнула сокровенным, встав на сэндборд в пустыне

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что прославилась благодаря картине «Интерны». Примечательно, что потом актриса стала сниматься в более смелых картинах. Она развелась с Гариком Харламовым, когда снялась в постельных сценах для фильма «Текст». А спустя два года экс-супруги не перестают конфликтовать.
Этот Новый год Асмус встретила с дочкой в Дубае. Она не перестает дразнить поклонников пикантными кадрами. Актриса на днях покрасовалась в мокром купальнике. А вот 9 января она выложила кадр, на котором запечатлена в пустыне. Кристина в коротких шортиках и лифе встала на сноудборд. Она засветила свои прелести во всей красе.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились тому, в какой форме находится актриса. Однако многим кадр показался слишком смелым.
«Круто! Первый раз слышу про сэндбординг!», «Я думал, Гарик из дома не выпускает», «Лицо довольное на столько, что будто фотошоп», «Очень короткие шорты», «Лиф теряет своих постояльцев», «Шорты трещат», — стали писать в Сети.