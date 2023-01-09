Маленькое черное платье, чулочки и кружевные перчатки: Глеб Жемчугов напомнил, как Ксения Собчак выглядела на «Доме-2»

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов в последнее время явно испытывает чувство ностальгии. В микроблоге он разместил целую серию архивных снимков, на которых предстал запечатленным в разное время и с разными людьми.
На одном из кадров Глеб Жемчугов позирует с тогдашней ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак и участниками проекта Сашей Задойновым и Алиханом Худайбановым. Под снимком он дал понять, что его с Ксенией Собчак связывает какая-то тайна.
«Ксения Собчак, наш секрет храню. Саша Задойнов, передаю привет. Брат
Алихан, если ты видишь это фото, напиши мне, брат, я так скучаю по твоим прогибам», — написал Глеб Жемчугов.
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Все, конечно же, обратили внимание на Ксению Собчак. Известная журналистка на фото позирует в маленьком черном платье, таких же чулках и кружевных перчатках.
Ксения Собчак с участниками «Дома-2». Фото: соцсети
«Помню этих ребят, в то время проект был очень интересный», «Ооо, так это же настояшая Собчак», «Какие все молодые, озорные», — отреагировали на архивное фото подписчики Глеба Жемчугова.