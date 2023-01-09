Маленькое черное платье, чулочки и кружевные перчатки: Глеб Жемчугов напомнил, как Ксения Собчак выглядела на «Доме-2»

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов в последнее время явно испытывает чувство ностальгии. В микроблоге он разместил целую серию архивных снимков, на которых предстал запечатленным в разное время и с разными людьми.

На одном из кадров Глеб Жемчугов позирует с тогдашней ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак и участниками проекта Сашей Задойновым и Алиханом Худайбановым. Под снимком он дал понять, что его с Ксенией Собчак связывает какая-то тайна.