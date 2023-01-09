«Привет, кукла»: бывший избранник Ольги Бузовой во второй раз стал папой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев и экс-избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой во второй раз стал папой. У предпринимателя, сыровара из Суздаля родилась дочка.

Видео с участием новорожденной Денис Лебедев поделился в микроблоге. В кадре он умиляется первой встрече с дочерью.

«Привет, кукла! Привет, малышка!» - говорит счастливый папаша за кадром.

Малышка появилась на свет ростом 52 сантиметра, весом 4 килограмма. Родители назвали дочь Анастасией.