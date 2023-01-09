«Привет, кукла»: бывший избранник Ольги Бузовой во второй раз стал папой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев и экс-избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой во второй раз стал папой. У предпринимателя, сыровара из Суздаля родилась дочка.
Видео с участием новорожденной Денис Лебедев поделился в микроблоге. В кадре он умиляется первой встрече с дочерью.
«Привет, кукла! Привет, малышка!» - говорит счастливый папаша за кадром.
Малышка появилась на свет ростом 52 сантиметра, весом 4 килограмма. Родители назвали дочь Анастасией.
«Самое настоящее счастье. Катенька, спасибо за доченьку! Я вас люблю», - поблагодарил жену за новорожденную наследницу Денис Лебедев.
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Напомним, сыровар из Суздаля Денис Лебедев стал известен после участия в шоу «Замуж за Бузову», победителем которого он стал. Ольга Бузова выбрала его в качестве потенциального спутника жизни. Но отношения пары не сложились. Бузова и Лебедев расстались. В 2021 году Денис Лебедев женился, а на днях избранница подарила ему дочку, которая стала вторым ребенком Лебедева. У мужчины есть сын от предыдущих отношений.
Новорожденная дочка эк-избранника Ольги Бузовой. Фото: скрин соцсети