Обнажила в ответ на критику: 67-летняя Лариса Долина на Мальдивах показала роскошный вид сзади

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица Лариса Долина продолжает доказывать эйджистам, что женщина хороша в любом возрасте.

Известная певица и педагог по вокалу Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой проводит эти январские дни на Мальдивах. На экзотических островах Лариса Долина смогла полностью раскрепоститься, чего ей не могут простить хейтеры.

67-летнюю Ларису Долину оскорбляют из-за ее фото и видео с обнаженными частями тела. В частности, эйджистам не нравится, что звезда, о ужас, демонстрирует свои ноги, облачаясь в шорты и короткие юбки. 

Лариса Долина дала ответ всем недоброжелателям в микроблоге. А затем поделилась снимком, запечатлевшись вместе с внучкой и развернувшись спиной к камере. Так все смогли убедиться, что сзади Лариса Долина и Саша выглядят практически одинаково. Подтянутые фигурки, стройные ножки.

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Лариса Долина с внучкой в шортиках. Фото: соцсети

«Идем завтракать… Хорошего дня, люди», - написала под фото Лариса Долина.

Поклонники певицы тут же сделали ей комплименты.

«Две пионерки! Класс», «Стройняшки», «Как будто по снегу идете - песок белый, фигурки у вас одинаковые», - прокомментировали в Сети.

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