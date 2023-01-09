Принц Гарри обозвал королеву Камиллу нехорошими словами

В интервью британскому каналу CBS принц Гарри нелестно отозвался о своей мачехе – королеве-консорт Камилле. По словам Гарри, жена его отца — «опасная злодейка», и на пути к своему высокому положению она оставляет «тела на улицах».

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Он дал понять, что всегда считал Камиллу «третьим человеком» в браке его отца, принца Чарльза, и принцессы Дианы. Сегодня, как заявил младший сын короля, Камилла стала особенно опасной из-за ее связей в прессе. Себя при этом Гарри назвал жертвой королевы-консорт. По материалам издания Аrgumenti.ru.