Юрий Антонов откровенно рассказал о своем отношении к ток-шоу Соловьева

Легендарный музыкант Юрий Антонов увлекается просмотром политических ток-шоу — так он проводит свободное время в своем загородном подмосковном особняке.

«Я поздно ложусь спать — лежу, долго смотрю всякие программы по телевизору. Меня интересуют, в основном, политические передачи. Сегодня очень много интересных программ, в которых рассказывают о невероятных событиях, которые происходят за нашей спиной.

Мы же много чего не знаем! А в эти программах говорят о том, что происходит на самом деле. Это очень интересно лично для меня», — признается Юрий Михайлович.