Юрий Антонов откровенно рассказал о своем отношении к ток-шоу Соловьева

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press

Юрий Антонов. Фото: Global Look Press

Знаменитый музыкант смотрит политические передачи до поздней ночи.

Легендарный музыкант Юрий Антонов увлекается просмотром политических ток-шоу — так он проводит свободное время в своем загородном подмосковном особняке.

«Я поздно ложусь спать — лежу, долго смотрю всякие программы по телевизору. Меня интересуют, в основном, политические передачи. Сегодня очень много интересных программ, в которых рассказывают о невероятных событиях, которые происходят за нашей спиной.

Мы же много чего не знаем! А в эти программах говорят о том, что происходит на самом деле. Это очень интересно лично для меня», — признается Юрий Михайлович.

Больше других певцу нравятся программы Владимира Соловьева. Однако не вопрос – не хотел бы он сам в них поучаствовать? — музыкант категорически отвечает: ни за что!

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«Это политическое шоу, а я далек от политики. Конкурировать с Соловьевым и другими его товарищами и друзьями, которые туда регулярно приходят, мне невозможно. При этом не могу не сказать, что он — великолепный ведущий своей программы. Не скрываю своего замечательного отношения к этому умнейшему, на мой взгляд, человеку», — приводит слова Антонова издание МК.

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