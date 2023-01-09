Опасный диагноз: подробности состояния Никиты Михалкова

В результате обследований в больнице выяснилось, что у знаменитого режиссера — грипп, однако позднее стало известно, что состояние Михалкова осложнилось: ему диагностировали коронавирус.

Его госпитализировали 5 января с температурой 37,1 градус, однако главное, что беспокоило медиков на тот момент, — это учащенное дыхание и пониженная сатурация. ПЦР-тест подтвердил: у режиссера — коронавирус.

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Известно, что 77-летний Михалков сделал прививку от этой инфекции еще в 2021 году. Врачи продолжают наблюдать за его состоянием. По материалам издания МК.