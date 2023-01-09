«Ничего хорошего»: в Кремле сделали заявление про Артура Смольянинова

В понедельник, 9 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резонансные высказывания сбежавшего из страны актера Артура Смольянинова. Артист облил грязью свою родину и призвал чуть ли не превратить страну в радиоактивный пепел.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства, - заявил Песков.

Глава Следственного комитета РФ уже поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. За гневные слова артисту придется ответить.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».