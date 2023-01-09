Умер 54-летний актер Адам Рич

Умер американский актер Адам Рич. Он скончался в минувшую субботу, 7 января, в своем доме в Лос-Анджелесе. Адаму Ричу было 54 года.

Близкие артиста пока не сообщили причину его смерти.

Актер Адам Рич прославился в детстве, сыграв самого младшего члена семьи Брэдфорд, Николаса, в телевизионной драме «Восьми достаточно».

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Адам Рич принимал участие в нескольких проектах и различных телефильмах в конце 70-х и 80-х годах: «Остров фантазий», «ЧиПы», «Маленькое чудо», занимался озвучкой в мультсериале «Подземелья и драконы».

В 2003 году Адам Рич сыграл самого себя в комедии «Дики Робертс: бывший ребенок-звезда» и в том же году изобразил Крокодила Данди в сериале «Комедийная катушка».

По материалам TMZ.