Милейший пупсик с щечками-яблочками: Шарапова впервые показала сына

Русская теннисистка Мария Шарапова стала впервые матерью в 35 лет, родив мальчика Теодора этим летом. Как это принято у звезд, она не показывала лица малыша публике несколько месяцев. Однако сейчас выставила в Сеть фото, где видны черты крошки-наследника в профиль.