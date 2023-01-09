Милейший пупсик с щечками-яблочками: Шарапова впервые показала сына

Милейший пупсик с щечками-яблочками: Шарапова впервые показала сына

Мария Шарапова и ее избранник Александр Гилкс. Фото: Global Look Press.

Мария Шарапова стала мамой впервые в 35 лет.

Русская теннисистка Мария Шарапова стала впервые матерью в 35 лет, родив мальчика Теодора этим летом. Как это принято у звезд, она не показывала лица малыша публике несколько месяцев. Однако сейчас выставила в Сеть фото, где видны черты крошки-наследника в профиль.

Мария Шарапова с сыном. Фото: соцсети

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Трогательный пупсик с щечками-яблочками и мягкими волосами растрогал поклонников Шараповой, которые тут же завалили аккаунт Марии восторженными комментариями.

«Какой красивый мальчик», «Сладкий котенок», «В любви растет малыш», «Боже, как очарователен!» - восхитилась публика.

Напомним, спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Пара уже несколько лет вместе, но официально регистрировать свой союз они не спешат.

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