Милейший пупсик с щечками-яблочками: Шарапова впервые показала сына

Русская теннисистка Мария Шарапова стала впервые матерью в 35 лет, родив мальчика Теодора этим летом. Как это принято у звезд, она не показывала лица малыша публике несколько месяцев. Однако сейчас выставила в Сеть фото, где видны черты крошки-наследника в профиль.
Мария Шарапова с сыном. Фото: соцсети
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Трогательный пупсик с щечками-яблочками и мягкими волосами растрогал поклонников Шараповой, которые тут же завалили аккаунт Марии восторженными комментариями.
«Какой красивый мальчик», «Сладкий котенок», «В любви растет малыш», «Боже, как очарователен!» - восхитилась публика.
Напомним, спортсменка родила сына от британского миллионера Александра Гилкса. Пара уже несколько лет вместе, но официально регистрировать свой союз они не спешат.