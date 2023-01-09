Принц Гарри признался, что у него есть вторая семья в Африке

Речь идет о владельцах компании по производству документальных фильмов о дикой природе AfricScreen Майке Холдинге и Тане Дженкинсе. Именно этим людям Гарри обязан за моральную поддержку.

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