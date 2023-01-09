Принц Гарри признался, что у него есть вторая семья в Африке

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Принц Гарри. Фото: Global Look Press

Королевич продолжает делать заявления.

Принц Гарри продолжает рассказывать о своем прошлом в книге «Запасной». На этот раз королевич признался, что уже много лет у него есть вторая семья в Африке.

«Пятнадцать лет я прихожу сюда, это чувство эскапизма — настоящее чувство цели… У меня здесь есть несколько моих самых близких друзей на протяжении многих лет», — рассказал Гарри.

Речь идет о владельцах компании по производству документальных фильмов о дикой природе AfricScreen Майке Холдинге и Тане Дженкинсе. Именно этим людям Гарри обязан за моральную поддержку.

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