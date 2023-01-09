Милый пухляш и статная модель: жена Юдашкина поделилась архивными кадрами с мужем

Жена Валентина Юдашкина Марина Юдашкина в день коралловой свадьбы поделилась архивными кадрами с мужем. Пара вместе прожила в законном браке 35 лет и ни разу не дала повода усомниться в истинности их чувств.
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На обнародованных кадрах Марина и Валентин Юдашкины как всегда трогательно держат друг друга за руки. Впрочем, иных совместных фото у этой четы вы вряд ли найдете. Они всю жизнь идут вместе именно так — рука об руку.
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети
Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети
В день юбилейной свадьбы Марина Юдашкина в очередной раз призналась супругу в любви и пожелала прожить с ним счастливо еще долгие-долгие годы вместе.
Напомним, Марина и Валентин Юдашкины встретились, когда кутюрье еще работал простым визажистом. Высокая блондинка с внешностью модели полюбила его за внутренние качества, а не за деньги и славу.