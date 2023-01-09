Милый пухляш и статная модель: жена Юдашкина поделилась архивными кадрами с мужем

Милый пухляш и статная модель: жена Юдашкина поделилась архивным кадрами с мужем

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: Global Look Press

Валентин и Марина Юдашкина прожили в браке 35 лет.

Жена Валентина Юдашкина Марина Юдашкина в день коралловой свадьбы поделилась архивными кадрами с мужем. Пара вместе прожила в законном браке 35 лет и ни разу не дала повода усомниться в истинности их чувств.

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На обнародованных кадрах Марина и Валентин Юдашкины как всегда трогательно держат друг друга за руки. Впрочем, иных совместных фото у этой четы вы вряд ли найдете. Они всю жизнь идут вместе именно так — рука об руку.

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети

В день юбилейной свадьбы Марина Юдашкина в очередной раз призналась супругу в любви и пожелала прожить с ним счастливо еще долгие-долгие годы вместе.

Напомним, Марина и Валентин Юдашкины встретились, когда кутюрье еще работал простым визажистом. Высокая блондинка с внешностью модели полюбила его за внутренние качества, а не за деньги и славу.

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