Милый пухляш и статная модель: жена Юдашкина поделилась архивными кадрами с мужем

Жена Валентина Юдашкина Марина Юдашкина в день коралловой свадьбы поделилась архивными кадрами с мужем. Пара вместе прожила в законном браке 35 лет и ни разу не дала повода усомниться в истинности их чувств.

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На обнародованных кадрах Марина и Валентин Юдашкины как всегда трогательно держат друг друга за руки. Впрочем, иных совместных фото у этой четы вы вряд ли найдете. Они всю жизнь идут вместе именно так — рука об руку.