Утянулась в латекс и наклонилась: Каролина Севастьянова приняла идеальную позу — видно все, что будоражит воображение

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова, с недавних пор зарабатывает очки на несколько другом поприще.

Звезда художественной гимнастики использует свои способности для привлечения внимания аудитории. Микроблог Каролины Севастьяновой — это демонстрация красоты ее тела. Гимнастка обожает позировать в бикини и летних открытых платьях. А поскольку большую часть времени Каролина Севастьянова проводит в теплых местах планеты, поводов для этого у нее предостаточно.

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