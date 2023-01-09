Утянулась в латекс и наклонилась: Каролина Севастьянова приняла идеальную позу — видно все, что будоражит воображение

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает устраивать провокации.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова, с недавних пор зарабатывает очки на несколько другом поприще.

Звезда художественной гимнастики использует свои способности для привлечения внимания аудитории. Микроблог Каролины Севастьяновой — это демонстрация красоты ее тела. Гимнастка обожает позировать в бикини и летних открытых платьях. А поскольку большую часть времени Каролина Севастьянова проводит в теплых местах планеты, поводов для этого у нее предостаточно.

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На этот раз Каролина Севастьянова предстала в наряде, похожем на изделие из латекса. Спортсменка облачилась во все черное и тугое, подчеркнув фигуру. Позу Каролина Севастьянова приняла такую, чтобы контраст между талией и бедрами был еще резче. Подобные кадры будоражат воображение мужчин.

Каролина Севастьянова в латексе. Фото: соцсети

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