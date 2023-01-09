Садальский об алкоголизме Кравченко: «Позор, господи!»

Станислав Садальский продолжает обвинять в алкоголизме звезду сериала «Сваты» Татьяну Кравченко. Актриса на прошлой неделе не приехала на спектакль со своим участием в Ленинградскую область, организаторы были вынуждены вызывать на ее роль другую артистку.

«Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Позор, господи!» — заявил он.

Садальский подчеркнул, что нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Санкт-Петербург.

Сама Кравченко ему пока не отвечает.