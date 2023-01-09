«Я люблю тебя, потому что люблю!»: Юдашкина трогательно обратилась к мужу в день коралловой свадьбы

9 января Валентин Юдашкин и его жена отмечают юбилей своей свадьбы. Пара живет в законном браке уже 35 лет.

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Они подняли на ноги дочь Галину, сейчас воспитывают трех внуков — Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.

«Валечка! Сегодня исполнилось как 35 лет мы вместе! Я люблю тебя, потому что люблю! У нас коралловая или полотняная свадьба, я желаю тебе здоровья! И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая добрыми и хорошими друзьями!» — трогательно обратилась к мужу Марина Юдашкина в социальных сетях.