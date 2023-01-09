На Артура Смольянинова заводят уголовное дело за пожелание превратить Россию в радиоактивный пепел

В понедельник, 9 января, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

Звезда «9 роты» сбежал в Европу в прошлом году. Там он направо и налево раздает интервью, в которых утверждает, что пошел бы воевать за Украину, ему «насрать» на Россию, и обещает пристрелить на фронте коллегу Сослана Фидарова.

Причем Фидаров, несмотря на звездный статус, сейчас защищает Россию на Донбассе.

Кроме того, Смольянинов пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел…