На Артура Смольянинова заводят уголовное дело за пожелание превратить Россию в радиоактивный пепел

В понедельник, 9 января, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.
Звезда «9 роты» сбежал в Европу в прошлом году. Там он направо и налево раздает интервью, в которых утверждает, что пошел бы воевать за Украину, ему «насрать» на Россию, и обещает пристрелить на фронте коллегу Сослана Фидарова.
Причем Фидаров, несмотря на звездный статус, сейчас защищает Россию на Донбассе.
Кроме того, Смольянинов пожелал, чтобы от России остался радиоактивный пепел…
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